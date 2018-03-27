В Ассоциации рассказали, какое мясо стало дешевле в феврале

Курятина в Украине подешевела на 1,8%, а свинина - на 1,1%. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, а свинины - по 65,1 грн.

Зато весьма ощутимо подорожала говядина - на 4%. В феврале украинцы могли приобрести килограмм говядины в среднем за 69,9 грн.

Напомним, украинская курятина побила рекорды по експортованости и ценовой доступности.