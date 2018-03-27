В Ассоциации рассказали, какое мясо стало дешевле в феврале

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 38361 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61464 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99683 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107612 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115739 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121342 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132582 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146746 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148049 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Ассоциации рассказали, какое мясо стало дешевле в феврале

В Ассоциации рассказали, какое мясо стало дешевле в феврале

Киев  •  УНН

 • 4486 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В феврале этого года в Украине подешевели курятина и свинина. Об этом сообщает Ассоциация птицеводов Украины, передает УНН.

Курятина в Украине подешевела на 1,8%, а свинина - на 1,1%. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, а свинины - по 65,1 грн.

Зато весьма ощутимо подорожала говядина - на 4%. В феврале украинцы могли приобрести килограмм говядины в среднем за 69,9 грн.

Напомним, украинская курятина побила рекорды по експортованости и ценовой доступности.

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