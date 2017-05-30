В.Ар’єв про ратифікацію Нідерландами асоціації Україна-ЄС: російська схема розбита
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Підтримання Нідерландами Угоди про асоціацію між ЄС та Україною розбило російську схему. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат України Володимир Ар’єв, передає УНН.
“Асоціація ЄС-Україна вступає в силу!!! Останній бар’єр знято — Сенат Нідерландів ратифікував угоду. Російська схема розбита. Вчора наша колега з ПАРЄ Ріа Оомен-Рюйтен навіть перервала перебування в Празі на заходах Асамблеї і вилетіла назад в Гаагу щоб проголосувати за Україну. Дякую їй та іншим голландським колегам, які підтвердили, що здоровий ґлузд і здоровий прагматизм залишаються в ЄС на першому місці. Україна — це Європа!”, — написав В.Ар’єв.
Як повідомляв УНН, сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.