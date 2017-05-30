В.Арьев о ратификации Нидерландами ассоциации Украина-ЕС: российская схема разбита

"Ассоциация ЕС-Украина вступает в силу!!! Последний барьер снят - Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение. Российская схема разбита. Вчера наша коллега из ПАСЕ Риа Оомен-Рюйтен даже прервала пребывания в Праге на мероприятиях Ассамблеи и вылетела обратно в Гаагу, чтобы проголосовать за Украину. Спасибо ей и другим голландским коллегам, которые подтвердили, что здравый смысл и здоровый прагматизм остаются в ЕС на первом месте. Украина - это Европа!" - написал В.Арьев.

Как сообщал УНН, сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.