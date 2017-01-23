В.Ар’єв: повернути російську делегацію в ПАРЄ цього року неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Повернути російську делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи цього року неможливо, оскільки це не передбачено регламентом. Про це в ефірі “112 Україна” заявив нардеп і Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, передає УНН.
“Повернути російську делегацію неможливо в цьому році, оскільки це не передбачено регламентом. Якщо делегація не подається у січні кожного року на початку сесії, яка триває відповідно протягом календарного року, то ця делегація не може бути подана на жодному етапі потім протягом всього сесійного року”, — зазначив В.Ар’єв.
Він додав, що повернення російської делегації можливе лише у випадку, якщо у РФ будуть проведені дострокові парламентські вибори.
“Якщо будуть дострокові вибори у Державну Думу, то теоретично у Росії з’являється можливість подати цю делегацію”, — додав В.Ар’єв.
Як повідомляв УНН, Росія відмовилась подавати свою делегацію в ПАРЄ.