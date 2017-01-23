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В.Арьев: вернуть российскую делегацию в ПАСЕ в этом году невозможно

В.Арьев: вернуть российскую делегацию в ПАСЕ в этом году невозможно

Киев • УНН

 • 9274 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Вернуть российскую делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы в этом году невозможно, поскольку это не предусмотрено регламентом. Об этом в эфире "112 Украина" заявил нардеп и глава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН.

"Вернуть российскую делегацию невозможно в этом году, поскольку это не предусмотрено регламентом. Если делегация не подается в январе каждого года в начале сессии, которая продолжается соответственно в течение календарного года, то эта делегация не может быть подана ни ​​на одном этапе затем в течение всего сессионного года", - отметил В.Арьев.

Он добавил, что возвращение российской делегации возможно только в случае, если в РФ будут проведены досрочные парламентские выборы.

"Если будут досрочные выборы в Государственную Думу, то теоретически у России появляется возможность подать эту делегацию", - добавил Арьев.

Как сообщал УНН, Россия отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ.

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