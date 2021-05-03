В армії від COVID-19 померла ще одна людина

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано вже 82-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Наразі хворіють на коронавірус у ЗСУ 1345 осіб, з яких 7 нових випадків захворювання за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

Цитата:

“Станом на 10:00 3 травня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1345 осіб... На жаль, у ЗСУ зареєстровано 82-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Що стосується чергового летального випадку, то йдеться про працівника ЗС України, який перебував на лікуванні у міській інфекційній лікарні міста Одеси. Попри проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

“За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 2 особи”, — йдеться в повідомленні.

Всього за час пандемії у ЗСУ від COVID-19 одужало 23 337 осіб. Повідомляється, що на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 245 осіб.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 47 095 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 178 військових медиків.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,085 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 травня, — 2,7 тис., що менше, ніж днем раніше.

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