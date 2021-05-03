В армии от COVID-19 скончался еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано уже 82-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Сейчас болеют коронавирусом в ВСУ 1345 человек, из которых 7 новых случаев заболевания за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
Цитата:
"По состоянию на 10:00 3 мая в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1345 человек... К сожалению, в ВСУ зарегистрировано 82-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Детали
Что касается очередного летального случая, то речь идет о работнике ВС Украины, который находился на лечении в городской инфекционной больнице города Одессы. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 2 человека", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии в ВСУ от COVID-19 выздоровели 23 337 человек. Сообщается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 245 человек.
Кроме того, с начала прививочной кампании в ВСУ 47 095 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3178 военных медиков.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,085 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 мая, - 2,7 тыс., что меньше, чем днем ранее.