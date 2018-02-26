В Apple зізнались, що користуються Google
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Документ, оприлюднений на веб-сайті компанії Apple минулого місяця, дає перше підтвердження тому, що творці iPhone користуються Google Cloud Platform - хмарним сховищем Google - для зберігання даних iCloud, передає УНН з посиланням на CNBC.
Відкриття є черговим свідченням того, що хмара Google має всі шанси перемогти Amazon та Microsoft у галузі хмарної інфраструктури, йдеться в статті.
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Деякі ЗМІ повідомили про перемогу iCloud від Google ще в 2016 році, але Apple ніколи не підтверджувала таку інформацію.
Компанія Apple періодично публікує звіти з безпеки - в більш ранніх публікаціях вказувалось на використання компанією для зберігання інформації системи Amazon Web Services і Microsoft Azure. Однак оновлена в січні версія iOS Security Guide говорить про те, що Apple стала використовувати Google Cloud Platform, а Microsoft Azure зі списку зникла.
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У документі не повідомляється, коли компанія почала вперше користуватися послугами Google.