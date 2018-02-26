В Apple признались, что пользуются Google
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Документ, опубликованный на сайте компании Apple в прошлом месяце, дает первое подтверждение тому, что создатели iPhone пользуются Google Cloud Platform - облачным хранилищем Google - для хранения данных iCloud, передает УНН со ссылкой на CNBC.
Открытие является очередным свидетельством того, что облако Google имеет все шансы победить Amazon и Microsoft в области облачной инфраструктуры, говорится в статье.
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Некоторые СМИ сообщили о победе iCloud от Google еще в 2016 году, но Apple никогда не подтверждала эту информацию.
Компания Apple периодически публикует отчеты по безопасности - в более ранних публикациях указывалось на использование компанией для хранения информации системы Amazon Web Services и Microsoft Azure. Однако обновленная в январе версия iOS Security Guide говорит о том, что Apple стала использовать Google Cloud Platform, а Microsoft Azure из списка исчезла.
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В документе не сообщается, когда компания начала впервые пользоваться услугами Google.