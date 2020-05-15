В Апараті ВР заявили, що ніколи не продавали "сертифікатів про імунітет до коронавірусу"

"Лист про можливе тестування на COVID-19, який поширили низка інтернет-видань, надійшов на електронну пошту Верховної Ради України як інформаційний лист і саме як інформаційний лист він був направлений для інформування народних депутатів у зв’язку з пандемією та великою кількістю запитів до Апарату щодо тестування, в тому числі і на наявність антитіл до COVID-19", - пояснили в Апараті.

Так, низка ЗМІ опублікувала раніше інформацію, що Апарат Верховної Ради розіслав народним депутатам електронного листа з пропозицією придбати в одній з київських лабораторій "Сертифікат імунітету до COVID-19".

З їхньою інформацією, у листі було два документи від "Медичного діагностичного інституту" та "Лабораторії Др. Рьодгер", розташованої у Києві.

Перший документ — це інформаційний лист, в якому повідомляється про можливість пройти в лабораторії ПЛР-тест на COVID-19, а другим, нібито, рекламувався так званий "Сертифікат імунітету до COVID-19". Цей сертифікат може отримати людина, у якої за результатами тестування були виявлені антитіла до COVID-19, наявність яких свідчить про те, що людина перенесла захворювання або хворіє зараз.

Раніше в УНН повідомлялося, що у МОЗ планують визначитися щодо стратегії використання в Україні ІФА-тестів, що виявляють антитіла до коронавірусу.