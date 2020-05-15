В Аппарате ВР заявили, что никогда не продавали "сертификатов об иммунитете к коронавирусу"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Аппарат Верховной Рады Украины никогда не продавал и не может продавать никаких "сертификатов об иммунитете к коронавирусу". Нардепы только получили информационные письма о возможном тестировании на COVID-19 по своим запросам. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Аппарата ВР, передает УНН.
"Письмо о возможном тестировании на COVID-19, которое распространили ряд интернет-изданий, поступило на электронную почту Верховной Рады Украины как информационное письмо и именно как информационное письмо оно было направлено для информирования народных депутатов в связи с пандемией и большим количеством запросов к аппарату по тестированию, в том числе и на наличие антител к COVID-19", - пояснили в аппарате.
Так, ряд СМИ опубликовали ранее информацию, что Аппарат Верховной Рады разослал народным депутатам электронное письмо с предложением приобрести в одной из киевских лабораторий "Сертификат иммунитета к COVID-19".
С их информации, в письме было два документа от "Медицинского диагностического института" и "Лаборатории Др. Рёдгер", расположенной в Киеве.
Первый документ - это информационное письмо, в котором сообщается о возможности пройти в лаборатории ПЦР-тест на COVID-19, а вторым, якобы, рекламировался так называемый "Сертификат иммунитета к COVID-19". Этот сертификат может получить человек, у которого по результатам тестирования были обнаружены антитела к COVID-19, наличие которых свидетельствует о том, что человек перенес заболевание или болеет сейчас.
Ранее в УНН сообщалось, что в Минздраве планируют определиться относительно стратегии использования в Украине ИФА-тестов, выявляющих антитела к коронавирусу.