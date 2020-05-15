В Аппарате ВР заявили, что никогда не продавали "сертификатов об иммунитете к коронавирусу"

"Письмо о возможном тестировании на COVID-19, которое распространили ряд интернет-изданий, поступило на электронную почту Верховной Рады Украины как информационное письмо и именно как информационное письмо оно было направлено для информирования народных депутатов в связи с пандемией и большим количеством запросов к аппарату по тестированию, в том числе и на наличие антител к COVID-19", - пояснили в аппарате.

Так, ряд СМИ опубликовали ранее информацию, что Аппарат Верховной Рады разослал народным депутатам электронное письмо с предложением приобрести в одной из киевских лабораторий "Сертификат иммунитета к COVID-19".

С их информации, в письме было два документа от "Медицинского диагностического института" и "Лаборатории Др. Рёдгер", расположенной в Киеве.

Первый документ - это информационное письмо, в котором сообщается о возможности пройти в лаборатории ПЦР-тест на COVID-19, а вторым, якобы, рекламировался так называемый "Сертификат иммунитета к COVID-19". Этот сертификат может получить человек, у которого по результатам тестирования были обнаружены антитела к COVID-19, наличие которых свидетельствует о том, что человек перенес заболевание или болеет сейчас.

Ранее в УНН сообщалось, что в Минздраве планируют определиться относительно стратегии использования в Украине ИФА-тестов, выявляющих антитела к коронавирусу.