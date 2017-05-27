В АП закликали не зволікати з підготовкою до Ліги Чемпіонів у Києві 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Голова Адміністрації Президента України, голова Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фіналів Ліги Чемпіонів 2018 року з футболу Ігор Райнін закликав не зволікати з підготовкою до фінального футбольного турніру, який відбудеться 26 травня 2018 року, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“Події, які ми обговорюємо, це не просто два футбольних матчі між жіночими та чоловічими командами. Це комплекс заходів, які триватимуть практично тиждень, і за сукупністю яких формуватиметься думка у наших гостей про Україну. Тому прошу надзвичайно серйозно поставитись до всіх організаційних питань, а особливо — до питань безпеки, які зараз винятково актуальні в усьому світі”, — сказав І.Райнін засідання Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні фіналів Ліги Чемпіонів 2018 року з футболу.
У прес-службі АПУ зазначили, що цьогорічний фінал Ліги Чемпіонів 3 червня у столиці Вельсу Кардіффі відвідають як очікується до 170 тис. іноземних вболівальників. “За попередніми оцінками, схожа кількість гостей завітає й наступного року до Києва”, — зауважили у відомстві.
Як запевнив міський голова Києва Віталій Кличко під час засідання комітету, столиця готова прийняти таку кількість людей.
“Ми зуміли успішно підготуватися до пісенного конкурсу „Євробачення“ за півроку, тепер же у нас є цілий рік. Аеропорти та готелі готові приймати гостей. У нас є величезне бажання показати Київ із найкращої сторони та на найвищому рівні провести фінал Ліги чемпіонів”, — запевнив він.
Нагадаємо, фінал Ліги Чемпіонів у Києві відбудеться 26 травня 2018 року на НСК “Олімпійський”. За 2 дні до того буде проведено фінал Ліги Чемпіонів серед жіночих команд.