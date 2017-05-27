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В АП призвали не медлить с подготовкой к Лиге Чемпионов в Киеве 2018

Киев • УНН

 • 14699 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Глава Администрации Президента Украины, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финалов Лиги Чемпионов 2018 году с футбола Игорь Райнин призвал не медлить с подготовкой к финальному футбольного турнира, который состоится 26 мая 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

В АП призвали не медлить с подготовкой к Лиге Чемпионов в Киеве 2018

"События, которые мы обсуждаем, это не просто два футбольных матча между женскими и мужскими командами. Это комплекс мероприятий, которые продлятся практически неделю, и по совокупности которых будет формироваться мнение наших гостей об Украине. Поэтому прошу очень серьезно отнестись ко всем организационным вопросам, а особенно - к вопросам безопасности, которые сейчас исключительно актуальны во всем мире", - сказал И.Райнин заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине финалов Лиги Чемпионов 2018 году с футбола.

В пресс-службе АПУ отметили, что нынешний финал Лиги Чемпионов 3 июня во столицы Уэльса Кардиффе посетят как ожидается до 170 тыс. иностранных болельщиков. "По предварительным оценкам, похожая количество гостей посетит и в следующем году в Киев", - отметили в ведомстве.

Как заверил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания комитета, столица готова принять такое количество людей.

"Мы сумели успешно подготовиться к песенному конкурсу "Евровидение" за полгода, теперь же у нас есть целый год. Аэропорты и гостиницы готовы принимать гостей. У нас есть огромное желание показать Киев с лучшей стороны и на самом высоком уровне провести финал Лиги Чемпионов", - заверил он.

Напомним, финал Лиги Чемпионов в Киеве состоится 26 мая 2018 на НСК "Олимпийский" . За 2 дня до того будет проведен финал Лиги Чемпионов среди женских команд.

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