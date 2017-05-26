В АП обговорили організацію заходів безпеки на час проведення Ліги Чемпіонів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Глава Адміністрації Президента України Ігорь Райнін провів засідання організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 років з футболу. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Згідно з повідомленням, учасники наради обговорили низку питань щодо забезпечення належної безпеки, особливо на стадіонах і в аеропортах, створення інфраструктури та транспортного сполучення, забезпечення фінансування. Особливу увагу учасники засідання приділили питанню безпеки.
“Протягом останніх двох років фахівці УЄФА провели моніторинг щодо належного забезпечення охорони на НСК „Олімпійському“. За результатами перевірки, було наголошено на необхідності покращення роботи служби безпеки, зокрема посилити заходи для недопущення можливості вчинення терактів, удосконалити механізми огляду глядачів перед матчем, провести професійну підготовку стюартів, забезпечити передачу фото- та відео-матеріалів правопорушень до правоохоронних органів та створити ефективну систему недопущення порушників на стадіон тощо”, — додали у прес-службі.
Зазначається, що серед першочергових вимог УЄФА також розробка плану транспортного сполучення між аеропортами і центром Києва на час проведення фінальних матчів, забезпечення готелями належного рівня.
В свою чергу, Віце-президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Григорія Суркіса повідомив, що експерти УЄФА назвали низку першочергових кроків, які мають бути вирішені, зокрема до жовтня 2017 року на НСК “Олімпійському” мають бути проведені необхідні роботи для підготовки стадіону до матчів. Нині рахунки спортивного комплексу за рішенням суду заарештовані через борги з 2012 року.
“Центральна арена країни має бути в належному стані. Тому разом треба вирішити це питання”, — зазначив І.Райнін.
Ігор Райнін, як повідомляється, запропонував у червні провести наступне засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.
Нагадаємо, у столиці офіційно розпочали підготовку до фіналу Ліги Чемпіонів, що відбудеться у Києві у 2018 році.