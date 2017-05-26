В АП обсудили организацию мер безопасности на время проведения Лиги Чемпионов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017-2018 годов по футболу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Согласно сообщению, участники совещания обсудили ряд вопросов по обеспечению надлежащей безопасности, особенно на стадионах и в аэропортах, создание инфраструктуры и транспортного сообщения, обеспечения финансирования. Особое внимание участники заседания уделили вопросу безопасности.
"В течение последних двух лет специалисты УЕФА провели мониторинг надлежащего обеспечения охраны на НСК "Олимпийский". По результатам проверки, была отмечена необходимость улучшения работы службы безопасности, в частности усиление меры по недопущению возможности совершения терактов, усовершенствование механизмов обзора зрителей перед матчем, проведение профессиональной подготовки стюардов, обеспечение передачи фото- и видео-материалов правонарушений в правоохранительные органы и создание эффективной системы недопущения нарушителей на стадион и т.д.", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что среди первоочередных требований УЕФА также разработка плана транспортного сообщения между аэропортами и центром Киева на время проведения финальных матчей, обеспечение гостиницами надлежащего уровня.
В свою очередь, вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Григорий Суркис сообщил, что эксперты УЕФА назвали ряд первоочередных шагов, которые должны быть решены, в частности к октябрю 2017 года на НСК "Олимпийский" должны быть проведены необходимые работы для подготовки стадиона к матчам. Сейчас счета спортивного комплекса по решению суда арестованы за долги с 2012 года.
"Центральная арена страны должна быть в надлежащем состоянии. Поэтому вместе надо решить этот вопрос", - отметил И.Райнин.
Игорь Райнин, как сообщается, предложил в июне провести следующее заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине Лиги чемпионов 2018 году с футбола.
Напомним, в столице официально начали подготовку к финалу Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве в 2018 году.