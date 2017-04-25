В Антарктиді відбувся перший мистецький бієнале

Експедиція митців стартувала 17 березня 2017 року з міста Ушуайї в аргентинській Патагонії. Під час 11-денної програми відбулося багато перфомансів та інсталяцій серед льодовиків.

Видання зазначає, що багато робіт були присвячені темі збереження льодовиків. Білі гіганти протягом кількох останніх десятиліть тануть усе швидше і швидше.

Так, бразильський дизайнер Алексіс Анастазіу створив світлопроекцію на антарктичному айсбергу. За допомогою комбінації сучасної естетики та малюнків кам'яного віку він показав найважливіші моменти історії людства.

Також, натхненний нормандським характером цього бієнале, німецький архітектор Ґустав Дюзінґ розбив намет як втілення тимчасовості.

"Ми тут - лише гості. Мій підхід полягав у тому, щоб працювати згідно зі специфікою місця, використовуючи побільше місця та поменше матеріалів", - повідомив архітектор.

Нагадаємо, водоспад в Антарктиді показали на відео.