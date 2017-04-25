В Антарктиде состоялся первый художественный биеннале
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Первый антарктический биеннале объединил на одном судне около 80 человек из 30 стран, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Экспедиция художников стартовала 17 марта 2017 года из города Ушуайе в аргентинской Патагонии. Во время 11-дневной программы прошло много перфомансов и инсталляций среди ледников.
Издание отмечает, что многие работы были посвящены теме сохранения ледников. Белые гиганты в течение нескольких последних десятилетий тают все быстрее и быстрее.
Так, бразильский дизайнер Алексис Анастазиу создал световую проекцию на антарктическом айсберге. С помощью комбинации современной эстетики и рисунков каменного века он показал важнейшие моменты истории человечества.
Также, вдохновленный нормандским характером этого биеннале, немецкий архитектор Густав Дюзинг разбил палатку как воплощение временности.
"Мы здесь - лишь гости. Мой подход заключался в том, чтобы работать согласно специфике места, используя побольше места и поменьше материалов", - сообщил архитектор.
Напомним, водопад в Антарктиде показали на видео.