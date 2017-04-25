В Антарктиде состоялся первый художественный биеннале

Экспедиция художников стартовала 17 марта 2017 года из города Ушуайе в аргентинской Патагонии. Во время 11-дневной программы прошло много перфомансов и инсталляций среди ледников.

Издание отмечает, что многие работы были посвящены теме сохранения ледников. Белые гиганты в течение нескольких последних десятилетий тают все быстрее и быстрее.

Так, бразильский дизайнер Алексис Анастазиу создал световую проекцию на антарктическом айсберге. С помощью комбинации современной эстетики и рисунков каменного века он показал важнейшие моменты истории человечества.

Также, вдохновленный нормандским характером этого биеннале, немецкий архитектор Густав Дюзинг разбил палатку как воплощение временности.

"Мы здесь - лишь гости. Мой подход заключался в том, чтобы работать согласно специфике места, используя побольше места и поменьше материалов", - сообщил архитектор.

Напомним, водопад в Антарктиде показали на видео.