В Анталії відкрили барельєф Тараса Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спільно з мером району Муратпаша Умітом Уйсалом урочисто відкрили барельєф Тараса Григоровича Шевченка в Українському культурному парку в Анталії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.
“Приємно відзначити, що поціновувачів творчості Великого Кобзаря в Туреччині дійсно багато. Свідченням цього є переклад всесвітньовідомої збірки Т.Г.Шевченка турецькою мовою, а також інтерес до його поезії з боку відомого турецького письменника Назима Хікмета, який у 1956 році навіть написав вірш “Шевченкове перо”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що барельєф Кобзаря був створений за ініціативи голови асоціації “Українська родина” Віти Михайлової, а його автором є турецький скульптор Саліх Акбулут.
Також міністр разом із мером посадили в парку українську вербу та турецьке апельсинове дерево на знак дружби між двома народами.
“Після офіційної церемонії відкриття барельєфу глава зовнішньополітичного відомства України поспілкувався з представниками української та кримськотатарської громад Туреччини. Міністр подякував всім за солідарність з Україною в час, коли Україна протистоїть збройній агресії Російської Федерації, а також за активність у промоції нашої держави в Туреччині” — зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, 3-4 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Турецькій Республіці на запрошення очільника турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюта Чавушоглу.