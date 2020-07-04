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В Анталии открыли барельеф Тараса Шевченко

В Анталии открыли барельеф Тараса Шевченко

Киев  •  УНН

 • 46319 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с мэром района Муратпаша Умитом Уйсалом торжественно открыли барельеф Тараса Григорьевича Шевченко в украинском культурном парке в Анталии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Приятно отметить, что ценителей творчества Великого Кобзаря в Турции действительно много. Свидетельством этого является перевод всемирно известного сборника Т.Г.Шевченко на турецком языке, а также интерес к его поэзии со стороны известного турецкого писателя Назыма Хикмета, который в 1956 году даже написал стихотворение "Шевченково перо", - говорится в сообщении.

Сообщается, что барельеф Кобзаря был создан по инициативе председателя ассоциации "Украинский семья" Виты Михайловой, а его автором является турецкий скульптор Салих Акбулут.

Также министр вместе с мэром посадили в парке украинскую иву и турецкое апельсиновое дерево в знак дружбы между двумя народами.

"После официальной церемонии открытия барельефа глава внешнеполитического ведомства Украины пообщался с представителями украинской и крымскотатарской общин Турции. Министр поблагодарил всех за солидарность с Украиной во время, когда Украина противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации, а также за активность в продвижении нашего государства в Турции", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 3-4 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Турецкой Республике по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.

Украинские Национальные Новости

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