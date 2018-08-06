В анонсі "Карткового будинку" Кремль залили кров'ю

“Картковий будинок” — американський політикодраматичний телесеріал у жанрі політичного трилера, розроблений та спродюсований Боу Віллімоном. Серіал є адаптацією мінісеріалу BBC з такою ж назвою, який базується на романі Майкла Доббса. Весь перший сезон дебютував 1 лютого 2013 на потоковому сервісі Netflix. Другий сезон, що складається з 13 епізодів, став доступний на сайті Netflix 13 лютого 2014 року. Четвертий сезон серіалу вийшов 4 березня 2016 року. Ще до виходу четвертого сезону, 28 січня 2016 року, Netflix продовжив серіал “Картковий будинок” на п’ятий сезон, всі 13 епізодів якого з’явилися на сайті Netflix 30 травня 2017 року. У серіалі зображуються вигадані американські та зарубіжні політики, включаючи керівництво Росії, зі персонажами багатьох критики знаходять паралелі в особі реально існуючих діячів. Оповідання будується навколо вигаданого 46-го президента США Френка Андервуда (Кевін Спейсі) і його шляху до посту глави держави через інтриги і вбивства. Після скандалу з харассменту Спейсі довелося покинути серіал. На даний момент у світ вийшли п’ять сезонів зі 65 епізодів.

We’re murderers. Публикация от House of Cards (@houseofcards) 5 Авг 2018 в 9:34 PDT