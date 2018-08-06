В анонсе "Карточного домика" Кремль залили кровью

“Карточный домик” — американский политикодраматичний телесериал в жанре политического триллера, разработанный и спродюсированный Боу Виллимоном. Сериал является адаптацией минисериала BBC с таким же названием, основанный на романе Майкла Доббса. Весь первый сезон дебютировал 1 февраля 2013 года на текущем сервисе Netflix. Второй сезон, состоящий из 13 эпизодов, стал доступен на сайте Netflix 13 февраля 2014 года. Четвертый сезон сериала вышел 4 марта 2016 года. Еще до выхода четвертого сезона, 28 января 2016 года, Netflix продолжил сериал “Карточный домик” на пятый сезон, все 13 эпизодов которого появились на сайте Netflix 30 мая 2017 года. В сериале изображаются вымышленные американские и зарубежные политики, включая руководство России, с персонажами многих критики находят параллели в лице реально существующих деятелей. Повествование строится вокруг вымышленного 46-го президента США Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси) и его пути к посту главы государства через интриги и убийства. После скандала с Харассмент Спейси пришлось покинуть сериал. На данный момент в свет вышли пять сезонов с 65 эпизодов.

We’re murderers. Публикация от House of Cards (@houseofcards) 5 Авг 2018 в 9:34 PDT