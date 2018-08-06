В анонсе "Карточного домика" Кремль залили кровью

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30181 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93731 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121241 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128970 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167661 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152800 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140640 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130395 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180244 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В анонсе "Карточного домика" Кремль залили кровью

В анонсе "Карточного домика" Кремль залили кровью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В анонсе нового сезона сериала "Карточный домик" фотография Кремля залита кровью. Запись анонса опубликована в Instagram, сообщает УНН.

“Карточный домик” — американский политикодраматичний телесериал в жанре политического триллера, разработанный и спродюсированный Боу Виллимоном. Сериал является адаптацией минисериала BBC с таким же названием, основанный на романе Майкла Доббса. Весь первый сезон дебютировал 1 февраля 2013 года на текущем сервисе Netflix. Второй сезон, состоящий из 13 эпизодов, стал доступен на сайте Netflix 13 февраля 2014 года. Четвертый сезон сериала вышел 4 марта 2016 года. Еще до выхода четвертого сезона, 28 января 2016 года, Netflix продолжил сериал “Карточный домик” на пятый сезон, все 13 эпизодов которого появились на сайте Netflix 30 мая 2017 года. В сериале изображаются вымышленные американские и зарубежные политики, включая руководство России, с персонажами многих критики находят параллели в лице реально существующих деятелей. Повествование строится вокруг вымышленного 46-го президента США Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси) и его пути к посту главы государства через интриги и убийства. После скандала с Харассмент Спейси пришлось покинуть сериал. На данный момент в свет вышли пять сезонов с 65 эпизодов.

We’re murderers.

Публикация от House of Cards (@houseofcards)

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