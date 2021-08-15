В Англії розпочинають вакцинацію підлітків

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Міністр охорони здоров’я Саджид Джавід заявив, що пропозиція молодим людям вакцини до цієї дати дозволить підліткам у цьому віці уже з імунітетом повернутися до школи у вересні.

За 28 днів після позитивного тесту на COVID-19 у Великобританії померло понад 130 000 людей, що є другим за величиною в Європі після Росії та одним із найвищих у світі. Понад три чверті дорослих британців отримали дві дози вакцини проти COVID-19, а 89% отримали принаймні одну.

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“NHS England запустила новий онлайн-пошуковий майданчик, який допоможе 16- та 17-річним підліткам знайти найближчий доступний центр. Інші сайти будуть доступні в Інтернеті протягом найближчих днів і тижнів”, — повідомило Міністерство охорони здоров’я в неділю.

Нагадаємо

У ЄС схвалили вакцину Moderna для підлітків від 12 років.