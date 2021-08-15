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В Англии начинают вакцинацию подростков

В Англии начинают вакцинацию подростков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Всем 16-и 17-летним подросткам Англии будет предложена первая доза вакцины против COVID-19 до 23 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что предложение молодым людям вакцины до этой даты позволит подросткам в этом возрасте уже с иммунитетом вернуться в школу в сентябре.

За 28 дней после положительного теста на COVID-19 в Великобритании умерло более 130 000 людей, является вторым по величине в Европе после России и одним из самых высоких в мире. Более трех четвертей взрослых британцев получили две дозы вакцины против COVID-19, а 89% получили хотя бы одну.

Цитата

“NHS England запустила новый онлайн-поисковый площадка, который поможет 16-и 17-летним подросткам найти ближайший доступный центр. Другие сайты будут доступны в Интернете в течение ближайших дней и недель ”, - сообщило Министерство здравоохранения в воскресенье.

Напомним

В ЕС одобрили вакцину Moderna для подростков от 12 лет.

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