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В Андріївській церкві розпочалась перша літургія Вселенського патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Станом на 9:20 в Андріївській церкві розпочалась перша Архиєрейська Літургія в Патріаршій Ставропігії. Передає УНН з посиланням на Релігійно-інформаційну службу.

В Андріївській церкві розпочалась перша літургія Вселенського патріархату

"Початок Літургії - о 9.30. Богослужіння очолять екзархи Вселенського Патріархату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня, в Андріївській церкві відбудеться перша Архиєрейська Літургія в Патріаршій Ставропігії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Об'єднавчий собор: які рішення приймуть

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