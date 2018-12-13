В Андріївській церкві розпочалась перша літургія Вселенського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Станом на 9:20 в Андріївській церкві розпочалась перша Архиєрейська Літургія в Патріаршій Ставропігії. Передає УНН з посиланням на Релігійно-інформаційну службу.
"Початок Літургії - о 9.30. Богослужіння очолять екзархи Вселенського Патріархату", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 грудня, в Андріївській церкві відбудеться перша Архиєрейська Літургія в Патріаршій Ставропігії.
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