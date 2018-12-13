В Андреевской церкви началась первая литургия Вселенского патриархата

"Начало Литургии - в 9.30. Богослужение возглавят экзархи Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря, в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская Литургия в Патриаршем Ставропигии.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объединительный собор: какие решения примут

Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.



Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.



Директор Национального института стратегических исследований, советник Президента Ростислав Павленко выразил мнение, что единая поместная Украинская православная церковь будет самостоятельной во внутренней жизни.