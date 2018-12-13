В Андреевской церкви началась первая литургия Вселенского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По состоянию на 9:20 в Андреевской церкви началась первая Архиерейская Литургия в Патриаршем Ставропигии. Передает УНН со ссылкой на Религиозно-информационную службу.
"Начало Литургии - в 9.30. Богослужение возглавят экзархи Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря, в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская Литургия в Патриаршем Ставропигии.
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