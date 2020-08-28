В аналогічних тендерах “Енергоатому” та “Укренерго” виявлено суттєві цінові відмінності

Посилаючись на дані системи публічних закупівель Prozorro, журналісти дослідили, що різниця в ціні придбаного "Укренерго" та "Енергоатомом" обладнання іноді сягає кілька десятків мільйонів гривень.

"Наприклад, у травні 2017 року "Енергоатом" придбав високовольтний ввід BRDLW-800/1000-3 за 7,4 млн грн, а НЕК у серпні 2019 року такий же товар, але майже у 2 рази дешевше – за 3,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, грудні 2017 року "Укренерго" придбало реактор шунтуючий масляний на напругу 750 кВ за 24,9 млн грн. Через два роки "Енергоатом" купив такий же реактор, однак за вдвічі дорожчу ціну - 52 млн грн.

"Порівнюючи тендери атомної компанії та НЕК, можна знайти різницю в ціні на один і той же товар, яка перевищує 2 рази, наприклад, закупівля обмежувача перенапруги 330 кВ, який "Енергоатом" у серпні 2019 р. придбав за 216,3 тис грн, тоді як НЕК купив такий же обмежувач у вересні 2017р за 69,8 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Всі ціни приведені у розрахунку за одиницю продукції та без ПДВ, вказали журналісти.

Нагадаємо, “Енергоатом” не пустив позапланову перевірку НАЗК та водночас оголосив тендер на закупівлю “іміджевої” продукції на 1,5 млн грн. Чистий збиток “Енергоатому” у першому півріччі 2020 року становить 2,65 млрд грн проти 1,11 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

З березня компанією керує Петро Котін, який вже двічі з того часу подавав декларацію про суттєві зміни через перевищений “ліміт”. Так, у квітні Котін отримав зарплату у розмірі 125,9 тис. грн, а у травні — 296 тис. грн.

Повідомлялось і про те, що “Енергоатом” віддав на тендері 104 млн грн “технічному” учаснику, а у червні переплатив близько 11 млн грн на тендері з технічного переоснащення енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. У компанії обіцяли провести службове розслідування та оприлюднити результати. Втім, таких досі немає.