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В аналогичных тендерах "Энергоатома" и "Укрэнерго" выявлены существенные ценовые различия

Киев • УНН

 • 13041 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. НЭК "Укрэнерго" покупает одно и то же оборудование значительно дешевле, чем НАЭК "Энергоатом". Об этом говорится в расследовании журналистов издания "Expo Consulting", передает УНН.

В аналогичных тендерах "Энергоатома" и "Укрэнерго" выявлены существенные ценовые различия

Ссылаясь на данные системы публичных закупок Prozorro, журналисты выяснили, что разница в цене приобретенного "Укрэнерго" и "Энергоатомом" оборудования иногда достигает нескольких десятков миллионов гривен.

"Например, в мае 2017 года "Энергоатом" приобрел высоковольтный ввод BRDLW-800/1000-3 по 7,4 млн грн, а НЭК в августе 2019 года такой же товар, но почти в 2 раза дешевле - за 3,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, декабре 2017 года "Укрэнерго" приобрело реактор шунтирующий масляный на напряжение 750 кВ за 24,9 млн грн. Через два года "Энергоатом" купил такой же реактор, но за цену вдвое дороже - 52 млн грн.

"Сравнивая тендеры атомной компании и НЭК, можно найти разницу в цене на один и тот же товар, которая превышает в 2 раза, например, закупка ограничителя перенапряжения 330 кВ, который "Энергоатом" в августе 2019 г. приобрел за 216,3 тыс грн, тогда как НЭК купил такой же ограничитель в сентябре 2017 года за 69,8 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Все цены приведены в расчете на единицу продукции и НДС, указали журналисты.

Напомним, "Энергоатом" не пустил внеплановую проверку НАПК и одновременно объявил тендер на закупку "имиджевой" продукции на 1,5 млн грн. Чистый убыток "Энергоатома" в первом полугодии 2020 год составляет 2,65 млрд грн против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

С марта компанией руководит Петр Котин, который уже дважды с тех пор подавал декларацию о существенных изменениях из-за превышенного "лимита". Так, в апреле Котин получил зарплату в размере 125,9 тыс. грн, а в мае - 296 тыс. грн.

Сообщалось и о том, что "Энергоатом" отдал на тендере 104 млн грн "техническому" участнику, а в июне переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока № 5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таких пока нет.

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