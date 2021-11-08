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В Амстердамі вісьмох пасажирів забрали з рейсу за відмову надягти маски

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вісьмох пасажирів польської авіакомпанії затримали в аеропорту "Схіпгол" у столиці Нідерландів через відмову надягати маски. Про це УНН повідомляє з посиланням на NL Times.

В Амстердамі вісьмох пасажирів забрали з рейсу за відмову надягти маски

Деталі

Влада Нідерландів заявила, що її представників викликали для супроводу восьми поляків з рейсу після того, як літак приземлився в аеропорту "Схіпгол" у неділю вранці. Ці пасажири відмовилися надягати маски на борту літака і викликали занепокоєння присутніх під час польоту, повідомили у підрозділі нідерландських військових, який охороняє аеропорт.

Рейс із чоловіками приземлився в аеропорту Амстердама близько 8 ранку. "Чоловіки відмовилися виконувати вказівки екіпажу, тому капітан подав рапорт. Чоловіків... допитали", - сказав NOS речник підрозділу.

Повідомляється, що чоловіки також відмовилися сідати під час польоту. Цим пасажирам доведеться заплатити штраф. Їм також доведеться перебронювати рейс з пересадкою.

Доповнення

На тлі суттєво збільшеного останнім часом числа заражень і госпіталізацій з COVID-19 уряд Нідерландів ухвалив рішення повернути обов’язкове носіння масок у громадських місцях та таких закладах, як магазини, бібліотеки, лікарні та школи. Крім того, у Нідерландах 6 листопада почало діяти правило “3G” для відвідування спортивних клубів, фітнес-центрів, зоопарків та інших закладів. Це означає, що доступ до них буде відкритий лише для тих, хто перехворів на COVID-19 (“genesen”), протестувався (“getestet”) і зробив щеплення (“geimpft”). Дотримання соціальної дистанції 1,5 метра там також стає обов’язковим. Через обмеження 7 листопада вже були протести.

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