В Амстердамі вісьмох пасажирів забрали з рейсу за відмову надягти маски
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вісьмох пасажирів польської авіакомпанії затримали в аеропорту "Схіпгол" у столиці Нідерландів через відмову надягати маски. Про це УНН повідомляє з посиланням на NL Times.
Деталі
Влада Нідерландів заявила, що її представників викликали для супроводу восьми поляків з рейсу після того, як літак приземлився в аеропорту "Схіпгол" у неділю вранці. Ці пасажири відмовилися надягати маски на борту літака і викликали занепокоєння присутніх під час польоту, повідомили у підрозділі нідерландських військових, який охороняє аеропорт.
Рейс із чоловіками приземлився в аеропорту Амстердама близько 8 ранку. "Чоловіки відмовилися виконувати вказівки екіпажу, тому капітан подав рапорт. Чоловіків... допитали", - сказав NOS речник підрозділу.
Повідомляється, що чоловіки також відмовилися сідати під час польоту. Цим пасажирам доведеться заплатити штраф. Їм також доведеться перебронювати рейс з пересадкою.
Доповнення
На тлі суттєво збільшеного останнім часом числа заражень і госпіталізацій з COVID-19 уряд Нідерландів ухвалив рішення повернути обов’язкове носіння масок у громадських місцях та таких закладах, як магазини, бібліотеки, лікарні та школи. Крім того, у Нідерландах 6 листопада почало діяти правило “3G” для відвідування спортивних клубів, фітнес-центрів, зоопарків та інших закладів. Це означає, що доступ до них буде відкритий лише для тих, хто перехворів на COVID-19 (“genesen”), протестувався (“getestet”) і зробив щеплення (“geimpft”). Дотримання соціальної дистанції 1,5 метра там також стає обов’язковим. Через обмеження 7 листопада вже були протести.