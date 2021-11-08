У Гаазі пройшли масові протести проти посилення заходів боротьби з пандемією

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На тлі суттєво збільшеного останнім часом числа заражень і госпіталізацій з COVID-19 уряд країни прийняв рішення повернути обов’язкове носіння масок у громадських місцях та таких закладах, як магазини, бібліотеки, лікарні та школи. Крім того, в Нідерландах починає діяти правило “3G” для відвідування спортивних клубів, фітнес-центрів, зоопарків та інших закладів. Це означає, що доступ до них буде відкритий лише для тих, хто перехворів на COVID-19 (“genesen”), протестувався (“getestet”) і зробив щеплення (“geimpft”). Дотримання соціальної дистанції 1,5 метра там також стає обов’язковим.

Обмеження для нещеплених

Як пише німецьке онлайн-видання Hamburger Abendblatt, одна з учасниць протесту проти урядових заходів щодо боротьби з пандемією в Гаазі, виступаючи на сцені з промовою, порівняла ці обмеження з правилами, які діяли в Нідерландах під час окупації країни нацистською Німеччиною. Водночас жінка звернула увагу на різке обмеження прав нещеплених співгромадян.

Тим часом на акції проти політики уряду щодо боротьби з пандемією в Нідерландах піднімалися й інші соціальні проблеми в країні — зокрема, брак доступного житла, бідність пенсіонерів та інші теми.

Нагадаємо

Масовий протест проти заходів боротьби з поширенням коронавірусу відбувся минулими вихідними і в Німеччині. Так, у Лейпцигу 6 листопада у низці розрізнених ходів критиків цих заходів, за даними поліції, взяли участь кілька тисяч людей. Під час розгону цих недозволених акцій постраждав щонайменше один співробітник поліції. Бургомістр Лейпцига Буркхард Юнг 7 листопада різко засудив учасників протестного заходу, заявивши, що вони не соромляться контактів із правими радикалами.