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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Коронавірус: у німецькому Лейпцигу поліція розігнала противників карантинних обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У німецькому Лейпцигу кілька тисяч критиків урядових заходів щодо боротьби з пандемією COVID-19 у суботу, 6 листопада, влаштували ходи в центрі міста. Як повідомила ввечері цього дня прессекретар поліції Саксонії, кілька розрізнених процесій, кількість учасників яких перевищувала сто осіб, були розігнані поліцією. Згідно з чинними приписами, у місті дозволяється влаштовувати лише мітинги (а не ходу) за участю не більше тисячі осіб, передає УНН із посиланням на DW.

Коронавірус: у німецькому Лейпцигу поліція розігнала противників карантинних обмежень

Деталі

Для забезпечення порядку на акціях, що відбулися попри заборону, були задіяні поліцейські з семи інших федеральних земель ФРН, зазначено в пресрелізі саксонської поліції, опублікованому за підсумками протестів. "При цьому велася послідовна робота з метою запобігти проведенню невирішених походів. Для цього використовувався частково безпосередній примус", - йдеться у документі.

Інші акції проти обмежень

Окрім протестних ходів, критики коронавірусних обмежень провели ще кілька акцій, у тому числі автопробіг під назвою "Водій свободи", в якому взяли участь 28 автомобілів. У свою чергу організація "Громадянський рух Лейпциг" влаштувала мітинг під девізом "День свободи! Обов'язкова вакцинація? Дякую, ні!", в якому, за оцінкою поліції, взяли участь від 300 до 400 осіб.

У той же день у Лейпцигу відбулося і кілька контр-демонстрацій прихильників урядових заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

За підсумками дня поліція розпочала понад 30 розслідувань за статтями про пошкодження майна, заподіяння тілесних ушкоджень, порушення громадського порядку та чинення опору поліцейському під час виконання. Як мінімум один правоохоронець потрапив із травмами до лікарні.

Жорсткість коронавірусних обмежень у Баварії

Тим часом із 7 листопада в іншій федеральній землі ФРН, Баварії, набувають чинності нові обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією. Тепер вхід до ресторанів та відвідування масових заходів у закритих приміщеннях можливі лише для щеплених, перехворілих на ковід та власників негативного ПЛР-тесту. Пред'явлення експрес-тесту цього недостатньо.

Крім того, відвідувачам пропонується носити маску стандарту FFP2. У регіонах, у яких приріст заражень коронавірусом та кількість пацієнтів у палатах інтенсивної терапії особливо високі, діють ще суворіші заходи.

Нагадаємо

5 листопада у Німеччині погодили бустерні щеплення COVID-19 для всіх громадян.

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