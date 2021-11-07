Коронавирус: в немецком Лейпциге полиция разогнала противников карантинных ограничений

Детали

Для обеспечения порядка на акциях, которые состоялись, несмотря на запрет, были задействованы полицейские из семи других федеральных земель ФРГ, указано в пресс-релизе саксонской полиции, опубликованном по итогам протестов. “При этом велась последовательная работа с целью предотвратить проведение нерешенных походов. Для этого использовалось частично непосредственное принуждение”, — говорится в документе.

Другие акции против ограничений

Кроме протестных шествий, критики коронавірусних ограничений провели еще несколько акций, в том числе автопробег под названием “Водитель свободы”, в котором приняли участие 28 автомобилей. В свою очередь организация “Гражданское движение Лейпциг” устроила митинг под девизом “День свободы! Обязательная вакцинация? Спасибо, нет!”, В котором, по оценке полиции, приняли участие от 300 до 400 человек.

В тот же день в Лейпциге состоялось и несколько контр-демонстраций сторонников правительственных мер по борьбе с распространением коронавірусної инфекции.

По итогам дня полиция начала более 30 расследований по статьям о повреждении имущества, причинении телесных повреждений, нарушении общественного порядка и оказании сопротивления полицейскому во время исполнения. Как минимум один правоохранитель попал с травмами в больницу.

Жесткие коронавирусные ограничения в Баварии

Тем временем с 7 ноября в другой федеральной земле ФРГ, в Баварии, вступают в силу новые ограничения, направленные на борьбу с пандемией. Теперь вход в рестораны и посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях возможны только для привитых, переболевших коронавирусом и владельцев отрицательного ПЦР-теста. Предъявления экспресс-теста этого недостаточно.

Кроме того, посетителям предлагается носить маску стандарта FFP2. В регионах, в которых прирост заражений коронавирусом и количество пациентов в палатах интенсивной терапии особенно высоки, действуют еще более строгие меры.

Напомним

5 ноября в Германии согласовали бустерные прививки COVID-19 для всех граждан.