Коронавирус: в немецком Лейпциге полиция разогнала противников карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В немецком Лейпциге несколько тысяч критики правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в субботу, 6 ноября, устроили шествия в центре города. Как сообщила вечером этого дня пресс-секретарь полиции Саксонии, несколько разрозненных процессий, количество участников которых превышала сто человек, были разогнаны полицией. Согласно действующим предписаниям, в городе разрешается устраивать только митинги (а не шествие) с участием не более тысячи человек, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Для обеспечения порядка на акциях, которые состоялись, несмотря на запрет, были задействованы полицейские из семи других федеральных земель ФРГ, указано в пресс-релизе саксонской полиции, опубликованном по итогам протестов. “При этом велась последовательная работа с целью предотвратить проведение нерешенных походов. Для этого использовалось частично непосредственное принуждение”, — говорится в документе.
Другие акции против ограничений
Кроме протестных шествий, критики коронавірусних ограничений провели еще несколько акций, в том числе автопробег под названием “Водитель свободы”, в котором приняли участие 28 автомобилей. В свою очередь организация “Гражданское движение Лейпциг” устроила митинг под девизом “День свободы! Обязательная вакцинация? Спасибо, нет!”, В котором, по оценке полиции, приняли участие от 300 до 400 человек.
В тот же день в Лейпциге состоялось и несколько контр-демонстраций сторонников правительственных мер по борьбе с распространением коронавірусної инфекции.
По итогам дня полиция начала более 30 расследований по статьям о повреждении имущества, причинении телесных повреждений, нарушении общественного порядка и оказании сопротивления полицейскому во время исполнения. Как минимум один правоохранитель попал с травмами в больницу.
Жесткие коронавирусные ограничения в Баварии
Тем временем с 7 ноября в другой федеральной земле ФРГ, в Баварии, вступают в силу новые ограничения, направленные на борьбу с пандемией. Теперь вход в рестораны и посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях возможны только для привитых, переболевших коронавирусом и владельцев отрицательного ПЦР-теста. Предъявления экспресс-теста этого недостаточно.
Кроме того, посетителям предлагается носить маску стандарта FFP2. В регионах, в которых прирост заражений коронавирусом и количество пациентов в палатах интенсивной терапии особенно высоки, действуют еще более строгие меры.
Напомним
5 ноября в Германии согласовали бустерные прививки COVID-19 для всех граждан.