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В Гааге прошли массовые протесты против ужесточения мер борьбы с пандемией

Киев • УНН

 • 16432 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Гааге в воскресенье, 7 ноября, несколько тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против усиления коронавирусных ограничений, которые вступили в силу в Нидерландах на день раньше, передает УНН со ссылкой на DW.

В Гааге прошли массовые протесты против ужесточения мер борьбы с пандемией

Детали

На фоне существенно возросшего в последнее время числа заражений и госпитализаций с COVID-19 правительство страны приняло решение вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и таких заведениях, как магазины, библиотеки, больницы и школы. Кроме того, в Нидерландах начинает действовать правило “3G” для посещения спортивных клубов, фитнес-центров, зоопарков и других учреждений. Это означает, что доступ к ним будет открыт только для тех, кто переболел COVID-19 (“genesen”), протестировался (“getestet”) и сделал прививки (“geimpft”). Соблюдение социальной дистанции 1,5 метра там также становится обязательным.

Ограничения для непривитых

Как пишет немецкое онлайн-издание Hamburger Abendblatt, одна из участниц протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией в Гааге, выступая на сцене с речью, сравнила эти ограничения с правилами, которые действовали в Нидерландах во время оккупации страны нацистской Германией. В то же время женщина обратила внимание на резкое ограничение прав непривитых сограждан.

Тем временем на акции против политики правительства по борьбе с пандемией в Нидерландах поднимались и другие социальные проблемы в стране — в частности, нехватка доступного жилья, бедность пенсионеров и другие темы.

Напомним

Массовый протест против мер борьбы с распространением коронавирус состоялся в минувшие выходные и в Германии. Так, в Лейпциге 6 ноября в ряде разрозненных ходов критиков этих мер, по данным полиции, приняли участие несколько тысяч человек. Во время разгона этих недозволенных акций пострадал по меньшей мере один сотрудник полиции. Бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг 7 ноября резко осудил участников протестного мероприятия, заявив, что они не стесняются контактов с правыми радикалами.

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