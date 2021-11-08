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В Амстердаме восьмерых пассажиров забрали с рейса за отказ надеть маски

Киев • УНН

 • 18802 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Восьмерых пассажиров польской авиакомпании задержали в аэропорту "Схипхол" в столице Нидерландов за отказ надевать маски. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NL Times.

В Амстердаме восьмерых пассажиров забрали с рейса за отказ надеть маски

Детали

Власти Нидерландов заявили, что их представителей вызвали для сопровождения восьми поляков с рейса после того, как самолет приземлился в аэропорту "Схипхол" в воскресенье утром. Эти пассажиры отказались надевать маски на борту самолета и вызвали беспокойство другий людей на рейсе во время полета, сообщили в подразделении нидерландских военных, охраняющем аэропорт.

Рейс с мужчинами приземлился в аэропорту Амстердама около 8 утра. "Мужчины отказались выполнять указания экипажа, поэтому капитан подал рапорт. Мужчин... допросили", - сказал пресс-секретарь подразделения.

Сообщается, что мужчины также отказались садиться во время полета. Этим пассажирам придется заплатить штраф. Им также придется перебронировать рейс с пересадкой.

Дополнение

На фоне существенно возросшего в последнее время числа заражений и госпитализаций с COVID-19 правительство Нидерландов приняло решение вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и таких заведениях, как магазины, библиотеки, больницы и школы. Кроме того, в Нидерландах 6 ноября начало действовать правило “3G” для посещения спортивных клубов, фитнес-центров, зоопарков и других учреждений. Это означает, что доступ к ним будет открыт только для тех, кто переболел COVID-19 (“genesen”), протестировался (“getestet”) и сделал прививку (“geimpft”). Соблюдение социальной дистанции 1,5 метра там также становится обязательным. Из-за ограничений 7 ноября уже были протесты.

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