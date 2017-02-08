В Amnesty International закликали РФ відмовитися від декриміналізації домашнього насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, щозакон, який у Росії декриміналізує деякі форми сімейного насильства, ставить під ризик жінок, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, 8 лютого правозахисники назвали нове російське законодавство “нездоровою спробою подальшої тривіалізації домашнього насилля”.
В Amnesty International закликають Росію відмовитися від “цього образливого законодавства і напрацювати комплексний пакет заходів для вирішення масштабної проблеми домашнього насильства у Росії”.
7 лютого президент Росії Володимир Путін підписав закон, який декриміналізує деякі форми сімейного насильства.
27 січня Державна дума Росії ухвалила цей документ у третьому й остаточному читанні.
Згідно із законом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять із розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. За повторні побої призначається кримінальна відповідальність. Прихильники цих змін у законодавстві вважають, що вони захистять “традиційні сімейні цінності”.
Міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International, а також генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликали російських парламентаріїв відхилити законопроект. Вони заявили, що він залишить жертв домашнього насильства без захисту.