В Amnesty International призвали РФ отказаться от декриминализации домашнего насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что закон, который в России декриминализует некоторые формы семейного насилия, ставит под угрозу женщин, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, 8 февраля правозащитники назвали новое российское законодательство "нездоровой попыткой дальнейшей тривиализации домашнего насилия".
В Amnesty International призывают Россию отказаться от "этого оскорбительного законодательства и выработать комплексный пакет мер для решения масштабной проблемы домашнего насилия в России".
7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который декриминализирует некоторые формы семейного насилия.
27 января Государственная дума России приняла этот документ в третьем и окончательном чтении.
Согласно закону, одноразовые побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. За повторные побои назначается уголовная ответственность. Сторонники этих изменений в законодательстве считают, что они защитят "традиционные семейные ценности".
Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвали российских парламентариев отклонить законопроект. Они заявили, что он оставит жертв домашнего насилия без защиты.