В Amnesty International відреагували на жорсткість поліції під час розгону наметового містечка

Під час проведення слідчих дій 3 березня у наметовому містечку під Верховною Радою почалися сутички між працівниками поліції та протестувальниками. В результаті було затримано понад 100 людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд не надавав дозволу на знесення наметового містечка під ВР — Наєм

За даними офісу Уповноваженого з прав людини, щонайменше 19 людей отримали травми голови унаслідок дій поліції.

“Будь-яке застосування сили щодо мирних демонстрантів і журналістів, а також непропорційне застосування сили проти озброєних демонстрантів неприпустиме. У разі необхідності застосування сили співробітники правоохоронних органів повинні діяти у чіткій відповідності до закону та міжнародних зобов’язань України в сфері прав людини. Зокрема, не застосовувати силу довільно та невибірково та загалом обмежити застосування сили до необхідного мінімуму. Закон України забороняє працівникам поліції завдавати удари кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і у живіт”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Учасник зачищеного наметового містечка під ВР розповів про провокації та відповідальних

Кілька журналістів поскаржилися на перешкоджання їхній професійній діяльності та застосування сили проти них, додали в Amnesty International.

“Так, проти журналіста Сергія Нужненка було застосовано газовий балончик, коли він знімав дії поліції під Верховною Радою. Працівник поліції підійшов до Сергія Нужненка зі спини та розпилив вміст балончика йому в обличчя. У результаті журналіст отримав хімічний опік очей.

Інший журналіст, Богдан Кутєпов, повідомив про те, що працівник поліції вдарив його по нозі та перешкоджав виконанню його професійних обов’язків, вивівши його за периметр наметового містечка”, — зазначають правозахисники.

Насамкінець, в Amnesty International закликали керівництво держави негайно відреагувати на ситуацію.

Нагадаємо, за словами одного з активістів наметового містечка під ВР Юрія Дикого, безуспішні спроби чиновників дискредитувати мирний протест містечка продовжувалися понад 4 місяці.

Він також зазначив, що за зачистку наметового містечка під ВР та забиття людей до напівсмерті кримінальну відповідальність має нести заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

“По-перше, відповідати має Гарант (в лапках), який в даному разі не є Гарантом, а є очільником олігархату і корупції в Україні. А оці його виконавці — прикормлений Аброськін, у якого темна історія по Криму — мають нести кримінальну відповідальність як зрадники держави і нації”, — наголосив він.