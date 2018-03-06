В Amnesty International отреагировали на жесткость полиции во время разгона палаточного городка

Во время проведения следственных действий 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой начались столкновения между работниками полиции и протестующими. В результате были задержаны более 100 человек.

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По данным офиса Уполномоченного по правам человека, по меньшей мере 19 человек получили травмы головы вследствие действий полиции.

"Любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также непропорциональное применение силы против вооруженных демонстрантов недопустимо. В случае необходимости применения силы сотрудники правоохранительных органов должны действовать в строгом соответствии с законом и международными обязательствами Украины в сфере прав человека. В частности, не применять силу произвольно и неизбирательно, и вообще ограничить применение силы до необходимого минимума. Закон Украины запрещает работникам полиции наносить удары дубинками по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчику) и в живот", - говорится в сообщении.

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Несколько журналистов пожаловались на препятствование их профессиональной деятельности и применении силы против них, добавили в Amnesty International.

"Так, против журналиста Сергея Нужненко было применен газовый баллончик, когда он снимал действия полиции под Верховной Радой. Работник полиции подошел к Сергею Нужненко со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо. В результате журналист получил химический ожог глаз.

Другой журналист, Богдан Кутепов, сообщил о том, что работник полиции ударил его по ноге и препятствовал выполнению его профессиональных обязанностей, выведя его за периметр палаточного городка", - отмечают правозащитники.

Наконец, в Amnesty International призвали руководство государства немедленно отреагировать на ситуацию.

Напомним, по словам одного из активистов палаточного городка под ВР Юрия Дикого, безуспешные попытки чиновников дискредитировать мирный протест городка продолжались более 4 месяцев.

Он также отметил, что за зачистку палаточного городка под ВР и ушибы людей до полусмерти уголовную ответственность должен нести заместитель Председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Во-первых, отвечать должен Гарант (в кавычках), который в данном случае не является Гарантом, а является главой олигархата и коррупции в Украине. А эти его исполнители - прикормленный Аброськин, у которого темная история по Крыму - должны нести уголовную ответственность как предатели государства и нации", - подчеркнул он.