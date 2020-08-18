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В АМКУ взялися за ціни на ПЛР-тестування

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Північне міжобласне відділення АМКУ розпочало дослідження дотримання вимог конкурентного законодавства під час формування цін на проведення ПЛР-тестів. Про це у своєму Facebook написав голова відділення Олексій Хмельницький, передає УНН.

Дослідження розпочате на підставі звернення депутата Київради Олександра Бродського, уточнив Хмельницький.

"Наведена в звернені (Бродського - ред.) інформація може свідчити про наявність в діях медичних лабораторій у Києві, постачальників та/або виробників ПЛР-тестів ознак порушень конкурентного законодавства, а саме антиконкурентних узгоджених дій (схожі дії на ринку, що призвели до усунення конкуренції) або зловживання монопольним становищем", - пише він.

Хмельницький додав, що сьогодні вартість ПЛР-тестування варіюється в межах 715 – 2200 грн.

"Це немало. І це викликає питання: чи справді тести коштують саме стільки? Чи, може, кілька лабораторій домовилися тримати таку ціну?", - додає він.

АМКУ поки що не береться нікого звинувачувати.

"Але ми точно скажемо, чи не порушено конкурентне законодавство при формуванні ціни. Бо ринкова економіка має працювати в інтересах громадян", - зазначив Хмельницький.

Нагадаємо, у Херсоні придбали неякісні ПЛР-тести на COVID-19 на понад 2 млн грн. За даними СБУ, держустанови купували тести, які є нерекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров’я МОЗ України". 

Також нагадаємо, що непридатними до використання у ЦОЗ МОЗ назвали ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”. Останні масово були закуплені свого часу Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн). 

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