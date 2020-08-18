В АМКУ взялись за цены на ПЦР-тестирование

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102786 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128155 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108065 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128381 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101452 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В АМКУ взялись за цены на ПЦР-тестирование

В АМКУ взялись за цены на ПЦР-тестирование

Киев  •  УНН

 • 13643 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Северное межобластное отделение АМКУ начало исследования соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов. Об этом в своем Facebook написал глава отделения Алексей Хмельницкий, передает УНН.

Исследование начато на основании обращения депутата Киевсовета Александра Бродского, уточнил Хмельницкий.

"Приведенная в обращении (Бродского - ред.) информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антикокурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребление монопольным положением", - пишет он.

Хмельницкий добавил, что сегодня стоимость ПЦР-тестирования варьируется в пределах 715 - 2200 грн.

"Это немало. И это вызывает вопрос: действительно ли тесты стоят именно столько? Или несколько лабораторий договорились держать такую цену?", - добавляет он.

АМКУ пока не берется никого обвинять.

"Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. Потому что рыночная экономика должна работать в интересах граждан", - отметил Хмельницкий.

Напомним, в Херсоне приобрели некачественные ПЦР тесты на COVID-19 на более чем 2 млн грн. По данным СБУ, госучреждения покупали тесты, которые являются рекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья Минздрава Украины".

Также напомним, что непригодными к использованию в ЦОЗ Минздрава назвали ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех". Последние массово были закуплены в свое время Офисом Президента (минимум на 36 млн грн).

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