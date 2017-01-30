В АМКУ вирішили системно моніторити ринки нафти і нафтопродуктів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Антимонопольному комітеті України відбулося засідання Робочої групи з впровадження та забезпечення функціонування системного моніторингу ринків нафти та нафтопродуктів. Про це УНН повідомили у прес-службі Комітету.

“Під час засідання опрацьовувався перелік показників, джерел та періодичності їх надходження для створення системи моніторингу ринків нафти та нафтопродуктів.

Зокрема, обговорювалося питання щодо доцільності використання цінових котирувань на українських біржах в якості індикатора кон’юнктури роздрібних ринків нафтопродуктів”, — йдеться у повідомленні.

Під час обговорення учасники наради дійшли згоди щодо необхідності запровадження в Україні комплексного та системного моніторингу ринків нафти та нафтопродуктів, що сприятиме усуненню існуючої інформаційної асиметрії на ринках роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та підвищенню транспарентності цих ринків.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу.

Також нагадаємо, експерти ІСЕ виявили АЗС, де продають дизель з домішками води. Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.

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