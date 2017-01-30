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В АМКУ решили системно мониторить рынки нефти и нафтопродуктив

В АМКУ решили системно мониторить рынки нефти и нафтопродуктив

Киев • УНН

 • 7414 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Антимонопольном комитете Украины состоялось заседание Рабочей группы по внедрению и обеспечению функционирования системного мониторинга рынков нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Комитета.

"Во время заседания прорабатывался перечень показателей, источников и периодичности их поступления для создания системы мониторинга рынков нефти и нефтепродуктов.

В частности, обсуждался вопрос о целесообразности использования ценовых котировок на украинских биржах в качестве индикатора конъюнктуры розничных рынков нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Во время обсуждения участники совещания пришли к согласию о необходимости введения в Украине комплексного и системного мониторинга рынков нефти и нефтепродуктов, что будет способствовать устранению существующей информационной асимметрии на рынках розничной торговли светлыми нефтепродуктами и повышению транспарентности этих рынков.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа.

Также напомним, эксперты ИПЭ обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды. Речь идет о сетях ANP и AMIC.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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