В АМКУ решили системно мониторить рынки нефти и нафтопродуктив
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Антимонопольном комитете Украины состоялось заседание Рабочей группы по внедрению и обеспечению функционирования системного мониторинга рынков нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Комитета.
"Во время заседания прорабатывался перечень показателей, источников и периодичности их поступления для создания системы мониторинга рынков нефти и нефтепродуктов.
В частности, обсуждался вопрос о целесообразности использования ценовых котировок на украинских биржах в качестве индикатора конъюнктуры розничных рынков нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Во время обсуждения участники совещания пришли к согласию о необходимости введения в Украине комплексного и системного мониторинга рынков нефти и нефтепродуктов, что будет способствовать устранению существующей информационной асимметрии на рынках розничной торговли светлыми нефтепродуктами и повышению транспарентности этих рынков.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа.
Также напомним, эксперты ИПЭ обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды. Речь идет о сетях ANP и AMIC.