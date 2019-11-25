В АМКУ розповіли про досягнення України в експорті курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна щороку нарощує обсяги експорту курятини. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України, передає УНН.
Посилаючись на дані Державної служби статистики та Державної фіскальної служби, у Комітеті розповіли, що протягом 2016 – 2018 років Україна експортувала 809,056 тис. тонн м’яса курячого. Так, у 2016 році за кордон було відправлено 231,431 тис. тонн продукту, у 2017 році - 259,3 тис. тонн (+12,1%), у 2018 році - 318,2 тис. тонн.
У минулому році, в порівнянні із 2016 роком, експорт курятини зріс на 37,5%, у річному вимірі - на 22,7%, свідчать дані АМКУ.
Також повідомляється, що в 2018 році Україна поставила на зовнішні ринки четверту частину від виробленого протягом останніх трьох років м'яса курячого.
Нагадаємо, за останні п’ять років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.
У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці. Документ передбачає поступове збільшення річної квоти на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці в 2,5 рази, яке експортується з України до ЄС, тобто з нинішніх 20 тис. тонн до 50 тис. тонн.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%. Минулого року компанія МХП забезпечила Україну валютною виручкою на суму 450 млн доларів США.