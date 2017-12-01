В АМКУ назвали найбільш оскаржуваних замовників у закупівлях

Так, зокрема, на “Укрзалізницю” у якості замовника за листопад було подано 37 скарг, на Міноборони — 13, на “Енергоатом” — 10, на “Укртрансгаз” — 6 та на Нацполіцію — 6.

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Водночас найчастіше до Колегії у листопаді 2017 року звертались такі скаржники:

• “Газтрейд” — 6;

• “Радіал — Україна” — 6;

• “Альфатех” — 5;

• “Меблі — Техностиль” — 5;

• “Фортіс Юкрейн” — 4.