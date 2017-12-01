В АМКУ назвали найбільш оскаржуваних замовників у закупівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Найбільш оскаржуваними замовниками у листопаді 2017 року стали “Укрзалізниця”, Міністерство оборони України, “Енергоатом”, “Укртрансгаз” та Національна поліція України. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв під час брифінгу щодо результатів роботи Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у листопаді 2017 року, передає кореспондент УНН.
Так, зокрема, на “Укрзалізницю” у якості замовника за листопад було подано 37 скарг, на Міноборони — 13, на “Енергоатом” — 10, на “Укртрансгаз” — 6 та на Нацполіцію — 6.
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Водночас найчастіше до Колегії у листопаді 2017 року звертались такі скаржники:
• “Газтрейд” — 6;
• “Радіал — Україна” — 6;
• “Альфатех” — 5;
• “Меблі — Техностиль” — 5;
• “Фортіс Юкрейн” — 4.