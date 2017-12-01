В АМКУ назвали наиболее оспариваемых заказчиков в закупках

Так, в частности, "Укрзализныцю" в качестве заказчика за ноябрь было подано 37 жалоб, на Минобороны - 13, на "Энергоатом" - 10, на "Укртрансгаз" - 6 и на Нацполицию - 6.

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В то же время чаще всего в Коллегию в ноябре 2017 га обращались такие жалобщики:

• "Газтрейд" - 6;

• "Радиал - Украина" - 6;

• "Альфатех" - 5;

• "Мебель - Техностиль" - 5;

• "Фортис Юкрейн" - 4.