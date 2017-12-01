В АМКУ назвали наиболее оспариваемых заказчиков в закупках

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3307 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11370 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12322 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87276 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79159 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91416 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121264 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115821 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146493 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107445 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 66791 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В АМКУ назвали наиболее оспариваемых заказчиков в закупках

В АМКУ назвали наиболее оспариваемых заказчиков в закупках

Киев  •  УНН

 • 16553 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Наиболее оспариваемыми заказчиками в ноябре 2017 года стали "Укрзализныця", Министерство обороны Украины, "Энергоатом", "Укртрансгаз" и Национальная полиция Украины. Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев во время брифинга по результатам работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в ноябре 2017 года, передает корреспондент УНН.

Так, в частности, "Укрзализныцю" в качестве заказчика за ноябрь было подано 37 жалоб, на Минобороны - 13, на "Энергоатом" - 10, на "Укртрансгаз" - 6 и на Нацполицию - 6.

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В то же время чаще всего в Коллегию в ноябре 2017 га обращались такие жалобщики:
• "Газтрейд" - 6;
• "Радиал - Украина" - 6;
• "Альфатех" - 5;
• "Мебель - Техностиль" - 5;
• "Фортис Юкрейн" - 4.

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