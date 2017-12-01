В АМКУ назвали наиболее оспариваемых заказчиков в закупках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Наиболее оспариваемыми заказчиками в ноябре 2017 года стали "Укрзализныця", Министерство обороны Украины, "Энергоатом", "Укртрансгаз" и Национальная полиция Украины. Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев во время брифинга по результатам работы Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в ноябре 2017 года, передает корреспондент УНН.
Так, в частности, "Укрзализныцю" в качестве заказчика за ноябрь было подано 37 жалоб, на Минобороны - 13, на "Энергоатом" - 10, на "Укртрансгаз" - 6 и на Нацполицию - 6.
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В то же время чаще всего в Коллегию в ноябре 2017 га обращались такие жалобщики:
• "Газтрейд" - 6;
• "Радиал - Украина" - 6;
• "Альфатех" - 5;
• "Мебель - Техностиль" - 5;
• "Фортис Юкрейн" - 4.