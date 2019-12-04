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В АМКУ дослідили, як формуються ціни на курятину в Україні

В АМКУ дослідили, як формуються ціни на курятину в Україні

Київ • УНН

 • 6461 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ціни на м'ясо куряче в Україні формують три групи учасників ринку. Про це йдеться у звіті Антимонопольного комітету України за результатом дослідження загальнодержавного м’ясного ринку, передає УНН.

В АМКУ дослідили, що ланцюг постачання м’яса курячого до кінцевого споживача виглядає наступним чином: виробник/імпортер - дистриб’ютор/суб’єкт господарювання, який здійснює оптову реалізацію - точка роздрібного продажу.

"Кожен із таких учасників може мати безпосередній вплив на формування ціни на м’ясо куряче", - підкреслили у Комітеті, додавши, що найбільші вітчизняні виробники м’яса курячого майже не здійснюють реалізацію продукту безпосередньо на внутрішній та зовнішній ринок самостійно.

В АМКУ також назвали основних учасників ринку первинної реалізації м’яса курячого, які формують попит на продукт. За даними Комітету, це:

  • дистриб’ютори (у тому числі субдистриб’ютори, партнери, інші оптові посередники);
  • переробні підприємства (пов’язані та не пов’язані відносинами контролю);
  • торговельні мережі корпоративного типу;
  • франчайзингові мережі (фірмова, брендована партнерська роздрібна торгівля);
  • інші роздрібні точки продажу (традиційна торгівля) та HoReCa.

Раніше УНН повідомляв, що роздрібні ціни на продукти харчування в Україні, у тому числі - курятину, суттєво відрізняються від цін виробників. За даними експертів, це тому, що оптово-відпускні ціни в Україні формує виробник, роздрібні - ті, хто купує продукт в оптовика, у тому числі - торгові мережі: супермаркети або магазини.

"Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Однак, в Україні курятина дешевша, ніж в Польщі, Угорщині та Іспанії.

За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини у ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою - доступною ціною. Зокрема, українська птиця увійшла у великі споживчі сегменти ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.

У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці. Документ передбачає поступове збільшення річної квоти на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці в 2,5 рази, яке експортується з України до ЄС, тобто з нинішніх 20 тис. тонн до 50 тис. тонн.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.

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