В АМКУ исследовали, как формируются цены на курятину в Украине

В АМКУ обнаружили, что цепь поставки мяса куриного до конечного потребителя выглядит следующим образом: производитель/импортер - дистрибьютор/субъект хозяйствования, который осуществляет оптовую реализацию - точка розничной продажи.

"Каждый из таких участников может иметь непосредственное влияние на формирование цены на мясо куриное", - подчеркнули в Комитете, добавив, что крупнейшие отечественные производители мяса куриного почти не осуществляют реализацию продукта непосредственно на внутренний и внешний рынок самостоятельно.

В АМКУ также назвали основных участников рынка первичной реализации мяса куриного, которые формируют спрос на продукт. По данным Комитета, это:



дистрибьюторы (в том числе субдистрибьюторы, партнеры, другие оптовые посредники);



перерабатывающие предприятия (связанные и не связаны отношениями контроля);



торговые сети корпоративного типа;



франчайзинговые сети (фирменная, брендированная партнерская розничная торговля);



другие розничные точки продаж (традиционная торговля) и HoReCa.



Ранее УНН сообщал, что розничные цены на продукты питания в Украине, в том числе - курятину, существенно отличаются от цен производителей. По данным экспертов, это потому, что оптово-отпускные цены в Украине формирует производитель, розничные - те, кто покупает продукт у оптовика, в том числе - торговые сети: супермаркеты или магазины.

"Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя", - разъяснил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Тем не менее, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.

За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом - доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в большие потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

В октябре Кабинет министров одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.