В американському зоопарку тварини розважалися в снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Працівники Орегонського зоопарку у США зняли відео, на якому мешканці звіринцю розважаються в снігу, передає УНН з посиланням на WFLA News Channel 8.
Через сильний снігопад Орегонський зоопарк закрили для відвідувачів на кілька днів.
А тим часом його співробітники зафіксували за допомогою камери, як тварини радіють снігу.
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Якщо білий ведмідь Нора була в захваті від нього, то азіатський слон Сем спочатку спантеличено дивився на сніжний покрив. Але потім розпочав веселу прогулянку ним.