В американском зоопарке животные развлекались в снегу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Работники Орегонского зоопарка в США сняли видео, на котором жители зверинца развлекаются в снегу, передает УНН со ссылкой на WFLA News Channel 8.
Из-за сильного снегопада Орегонский зоопарк закрыли для посетителей на несколько дней.
А между тем его сотрудники зафиксировали с помощью камеры, как животные радуются снегу.
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Если белый медведь Нора была в восторге от него, то азиатский слон Сэм сначала недоуменно смотрел на снежный покров. Но потом начал веселую прогулку ним.