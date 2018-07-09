В Алмати з'явиться величезна білка з соломи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В Алмати з'явиться величезна білка з соломи. Цей арт-об'єкт хочуть зробити найбільшим в світі. Про це повідомляє NUR.KZ, передає УНН.
Об'єкт почали монтувати на вихідних, зараз монтаж вже закінчують. Автором арт-об'єкта є арт-художник з Великої Британії Алекс Рінслер, а також скульптор з Південної Африки Маріус Янсен Ван Вуурен.
На думку ініціаторів проекту, алматинская "Білка" може стати новою визначною пам'яткою міста.
У соцмережах користувачі активно обговорюють білку, зазначивши, що замість чотирьох пальців, як у звичайної білки, ця має п'ять пальців на передніх лапках. Користувачі активно висміюють те, що "до алматинців прийшла білочка".
Нагадаємо, невідомі жартівники на картах Goоgle перейменували один з навчальних закладів міста Калуш (Івано-Франківська область) на "школу імені" святого Ілона Маска ".