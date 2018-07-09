В Алматы появится огромная белка из соломы

Объект начали монтировать на выходных, сейчас монтаж уже заканчивают. Автором арт-объекта является арт-художник из Великобритании Алекс Ринслер, а также скульптор из Южной Африки Мариус Янсен Ван Вуурен.

По мнению инициаторов проекта, алматинская "Белка" может стать новой достопримечательностью города.

В соцсетях пользователи активно обсуждают белку, отметив, что вместо четырех пальцев, как у обычной белки, эта имеет пять пальцев на передних лапках. Пользователи активно высмеивают то, что "к алматинцам пришла белочка".

Напомним, неизвестные шутники на картах Goоgle переименовали одно из учебных заведений города Калуш (Ивано-Франковская область) на "школу имени "святого Илона Маска".